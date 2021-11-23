23.11.2021
11:36
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Коронавирус

Штрафы паромным переправщикам через Лену

Организации, осуществляющие паромную переправу по маршруту Якутск – Нижний Бестях–Якутск, были оштрафованы за нарушение ограничительных мер по коронавирусу, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка проходила в отношении компаний «Вторая паромная переправа», «Транс — Сервис», «Ассоциация строителей АЯМ» и индивидуального предпринимателя Гладких А.А.

Сообщается, что при осуществлении перевозок было выявлено отсутствие бесконтактного термометра, неведение температурного журнала, отсутствие контроля за соблюдением масочного режима пассажирами и посетителями.

По данным фактам возбуждены шесть дел об административных правонарушениях. Виновные лица были оштрафованы на суммы от 50 до 100 тысяч рублей, а в ООО «Транс-Сервис» приостановлена деятельность до устранения выявленных нарушений сроком до 30 суток.

Решения суда вступили в законную силу, их надлежащее исполнение находится на контроле Якутской транспортной прокуратуры.

Фото: «Якутия 24»
Источник: «Якутия 24»
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