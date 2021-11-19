19.11.2021
13:22
142

Происшествия

Штраф жительнице Сунтарского улуса за два удара полицейскому

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).       

В суде установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при доставлении ее в отдел полиции, выражая свое несогласие с законными требованиями сотрудников полиции, нанесла одному из них два удара кулаком по голове, применив тем самым в его отношение насилие.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом признания вины, раскаяния в содеянном приговорил женщину к штрафу в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх