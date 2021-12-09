Штраф за «звезду воров» АУЕ на груди – тысяча рублей

На сайте Якутского городского суда сообщается, что суд установил, «что К., находясь в ФКУ ЛИУ-5 УФСИН по РС (Я), намеренно нанес символику «восьмиугольной звезды воров» на своей груди с целью демонстрации данного символа окружающим в знак протеста действующей власти, установленных ею порядков и идеологии.

Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещена его деятельность. Согласно положениям ст. ст. 1, 12 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремисткой деятельностью признается, в том числе пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

Суд признал К. виновным в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.