Штраф за удар в лицо полицейскому

В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при доставлении в отдел полиции, выражая свое несогласие с законными требованиями сотрудников полиции, нанес одному из них удар кулаком в область лица, применив тем самым в его отношение насилие.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом признания вины, раскаяния в содеянном приговорил мужчину к штрафу в размере 90 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.