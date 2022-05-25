Штраф за комментарий на сайте ykt.ru, унижающий по национальному признаку…

За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства оштрафовано физическое лицо.

На рассмотрение Якутского городского суда поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Х. по факту осуществления действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судом установлено, что Х. в январе 2020 года зарегистрировался на сайте «ykt.ru», где используя созданный им аккаунт под публикацией другого лица «Моим читателям: о ситуации в экономике Якутской АССР в конце 1980-х…» оставил сообщение (комментарий) следующего содержания «было не рентабельно, потому что работать не хотели. Якутов в совхозы согнали большевики с аласосов. Расскажите эти сказки пригородным хозяйствам, которые цветут и пахнут, например Эм. Есть такой кооператив Саныяхтатский, состоящий из трех поселков, они почему то не распались 1991 по велению МЕНа, а до сих пор существуют, и люди там работают, хоть и не за большую зарплату, но работа есть. Население этих поселков потомки ямщиков. Так что не надо сказки рассказывать про трудолюбие местного населения. Если в ДНК человека нет гена отвечающего за работу, то он там никогда не появится, а вот петь и танцевать это всегда пожалуйста. Если бы не пришли в свое время казаки жили бы тут люди с определенным отставанием в развитии во всех планах».

Согласно экспертному заключению от 10.01.2022 сделан вывод о наличии в представленном материале информации, направленной на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Таким образом, виновность Х. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подтверждается представленными в суд доказательствами в их совокупности.

На основании имеющихся в материалах дела доказательствах суд признал Х. виновным в совершении правонарушения и назначил административный штраф в размере 10000 рублей, сообщается на сайте Якутского городского суда.