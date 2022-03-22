Штраф якутской строительной компании за незаконные валютные операции

Якутскую строительную компанию ООО «Кинг-95» (директор и владелец Сос Варжапетян) оштрафовали на 20 млн рублей за незаконные валютные операции, сообщает SakhaNews.

В настоящее время данная компания по договору субподряда осуществляет капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске. Эта же компания, как ранее сообщал SakhaNews, являлась субподрядчиком при проведении капитального ремонта Окружного шоссе, торжественно открытого в ноябре прошлого года. Но в декабре прошлого года МВД потребовало перекрыть движение на участке от улицы Жорницкого до Вилюйского тракта из-за несоответствия нормативам, из-за чего погибли два пешехода.

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