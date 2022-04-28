Штраф начальнику за несчастный случай с работником

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку трудового законодательства по факту произошедшего несчастного случая на производстве с работником Верхневилюйского РЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

Установлено, что при проведении ремонтных работ на электрических сетях один из членов ремонтной бригады получил поражение электрическим током. При этом ответственный руководитель работ в нарушение требований законодательства об охране труда не обеспечил безопасное проведение работ, не надлежащим образом проконтролировал ход работ повышенной опасности, полноту и качество целевого инструктажа бригады.

По результатам процессуальной проверки постановлением следственного органа в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) отказано ввиду получения пострадавшим средней тяжести вреда здоровью.

Прокурором района руководителю организации внесено представление, в отношении ответственного должностного лица Верхневилюйского РЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты организационные меры, направленные на усиление контроля за безопасностью условий труда, недопущению аналогичных фактов впредь, виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.