СХПЗК «Таба-Яна» — один из крупных оленеводческих хозяйств Якутии

Оленеводство является традиционной отраслью Усть-Янского района, которое имеет свою богатую историю. Как в других районах республики, в Усть-Янском районе оленеводство переживало свои взлеты и падения, но сегодня ситуацию можно охарактеризовать как стабильно развивающуюся.

Сельскохозяйственный производственно-заготовительный кооператив «Таба-Яна» в последние годы занимает лидирующую позицию по численности домашних оленей в республике. В оленеводческих стадах кооператива содержатся муниципальные и кооперативные олени.

Как рассказал генеральный директор СХПЗК «Таба-Яна» Петр ТОМСКИЙ, предприятие создает все необходимые условия для работников и их семей: строятся оленеводческие базы, новые корали для пересчета оленей, закупается вездеходная и снегоходная техника.

В стадах кооператива оленеводами трудятся не только жители Усть-Янского района, но и Верхоянского, Кобяйского районов.

«Из общего числа сотрудников 35% – это молодёжь. У нас имеется отдельная оленеводческая бригада, в которой трудятся только молодые кадры», – отмечает Петр Томский.

Безусловно, в Усть-Янском районе развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного уклада жизни северян. Кроме того, оленеводство является основой экономики района.

Результатом развития отрасли можно считать переход отрасли на промышленное оленеводство. Северный олень дает не только пищевую и кормовую продукцию, но и кожевенную, меховую продукцию, а также эндокринное и другое лекарственное сырье. Организация переработки продукции на основе внедрения современных технологий, расширения заготовительно-сбытовой деятельности является одним из основных направлений современного этапа развития северного оленеводства.

Кооператив большое внимание уделяет чипированию домашних оленей. В прошлом году по линии Государственного комитета по делам Арктики РС (Я) кооперативу было выделено финансирование на приобретение 4 тыс. ушных чипов и высчитывателей.

«В этом году перед нами стоит задача – провести полное чипирование поголовья. Также мы планируем провести работу по созданию племенных оленеводческих стад. Работа по данному направлению ведется на протяжении последних трех лет. Сегодня у нас созданы две оленеводческие бригады, которые расположены в лесотундровой и прибрежной зоне», – отмечает генеральный директор кооператива.

Оленеводческое хозяйство СХПЗК «Таба-Яна» в прошлом году отметило 15-летие со дня своего образования. Число голов северного домашнего оленя за эти годы выросло в три раза. Сегодня у кооператива 12 оленеводческих бригад и около 20 тыс. голов оленей.

Руководство кооператива централизованно обеспечивает оленеводческие бригады продуктами питания, снаряжением и ГСМ, трудоустраивает детей в летнее время в оленеводческие бригады.