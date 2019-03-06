Шпионское дело Лагерфельда: В Якутии могут быть родственники знаменитого кутюрье

После смерти знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда всплыл интересный факт: отец знаменитости 11 лет своей жизни провел на российском Дальнем Востоке, причем семь из них — во Владивостоке, который тогда был и военным городом-крепостью, и порто-франко одновременно.

Для тех, кто интересуется историей города, это не сенсация. Более того, рекламу с банкой молока и фамилией Лагерфельд можно увидеть на парковке дворика ГУМа, где стены украшены изображениями из дореволюционных газет.

Андрей Сидоров, член Российского географического общества, краевед, смахнувший несколько лет назад с имени Отто архивную пыль, рассказывает: все началось с увлечения генеалогией.

— Я приехал из Ленинграда, а жена — местная в пятом поколении. Одним из ее предков был немец, некто Готлиб Якобс, купец второй гильдии, работавший в одном из двух самых крупных предприятий молодого города, торговой империи «Кунст и Альберс». Я искал данные о нем, других немцах, которые жили здесь, вдруг найдутся пересечения. Однажды от кого-то из иностранных гостей международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» услышал, что Карл Лагерфельд в интервью упоминал Владивосток как место, где якобы жил его отец. И тогда в своих поисках я стал обращать внимание: не попадется ли фамилия Лагерфельд, — рассказывает собеседник «РГ».

И она попалась. Постепенно Андрей Сидоров в общих чертах смог восстановить часть истории жизни Христиана-Людвига-Отто Лагерфельда, родившегося в 1881 году в Гамбурге, в католической семье виноторговцев. К 20-му году он успел отслужить год в германской имперской армии и поступить на службу в компанию Van Dissel, Rode & Co торговым представителем. Затем уехал к брату в Сан-Франциско, где нашел новую работу — торгового представителя компании Carnation Evaporated Milk Company, занимавшейся производством консервированного молока, которое продавали под маркой «Гвоздика» (Carnation). В 1985 году, когда Отто уже умер, «Гвоздику» купила «Нестле», но банки молока с надписью Carnation до сих пор можно приобрести в некоторых странах мира. Став комиссионером, то есть предпринимателем, получавшим комиссию от продаж, Отто Лагерфельд колесил по миру, пока в 1907 году не приехал на постоянное местожительство в Приморскую область Российской империи.

— Владивосток не был крупным городом, как, например, Шанхай, но здесь жила большая международная община: немцы, американцы, немного англичан, китайцы, корейцы… С одной стороны — Европа, с другой — Азия, сгусток культур и языков. Судя по всему, ему здесь нравилось, — продолжает краевед, замечая, что Отто хорошо адаптировался: выучил язык, что нужно было ему для работы — молоко он продавал по всему Дальнему Востоку, оценил русскую кухню, если верить Карлу, борщ он любил всю жизнь.

Русское подданство он не получил — не хотел или не просил, неизвестно. Жил по «русским билетам», так назывался вид на жительство, который нужно было возобновлять ежегодно. Фото там не было, но были описания, и благодаря им Андрей Сидоров узнал, что роста Отто Лагерфельд был среднего, имел темные волосы и серые глаза. А в полицейских протоколах, составленных в дни ареста Отто после начала войны с Германией, было подробно написано, чем он занимался. Там же, к слову, говорилось, что Лагерфельд на тот момент был холост. Поэтому рассказы о том, что он жил с семьей, не состоятельны, как и заявления о том, что во Владивостоке до сих пор сохранился его дом. Лагерфельд жил в одном из домов, выстроенных на участке запасного унтер-офицера Якова Тагунова, сейчас примерно на этом месте на улице Алеутской стоит Государственный исторический архив Дальнего Востока.

Тем не менее исследователь полагает, что у симпатичного и небедного Отто вполне могла быть «подруга жизни», хотя в полицейских записях не говорится о том, что после отъезда Отто какая-то дама хотела уехать вслед за ним или обращалась с просьбой разъяснить, почему такого хорошего человека отправили вон из города. Андрею Сидорову такие свидетельства встречались.

Во Владивостоке Отто Лагерфельд выучил русский язык. Это нужно было для работы — он продавал молоко по всему Дальнему Востоку

Так почему же выслали? Лагерфельд, считает краевед, шпионом не был, и в ссылку его отправили «на всякий случай», как лицо, которое может быть лояльным к вражескому государству, чтобы здесь, в городе-крепости, не было лишних глаз и ушей. Это была повсеместная практика, так поступали и немцы с русскими, и из Владивостока были высланы десятки человек.

1 августа 1914 года, в день, когда Германия объявила войну России, Отто обратился к русским властям с прошением об отъезде: «Я пришел к заключению, что с прекращением торговых операций с Лондоном и Гамбургом нормальное течение моей деятельности продолжаться не может».

Но уже через два дня его арестовали, хотя военнообязанным германской армии он уже не числился, и передали коменданту крепости Владивосток для содержания на гауптвахте на острове Русский, а 10 августа подозреваемого в «шпионстве» перевели во Владивостокскую областную тюрьму на Николаевском, теперь Партизанском, проспекте. Это здание, много раз достраиваемое, стоит до сих пор. 26 августа вместе с несколькими соотечественниками Отто отдали в распоряжение иркутского губернатора, который отправил Лагерфельда на поселение в Якутию, в Верхоянск, где он прожил четыре года. Тюремным заключением это не было — Отто мог ходить куда хотел, но в пределах определенной территории. Об этом его периоде жизни ничего не известно.

«Никто им не интересовался. Сейчас, конечно, попытаемся поискать какие-нибудь подробности его пребывания здесь, но это займет немало времени с неочевидным результатом», — говорит директор Верхоянского краеведческого музея Наталья Габышева.

Андрей Сидоров однако не исключает, что поиск информации может принести новые открытия. Кто знает, может, в Якутии есть родственники знаменитого модельера.