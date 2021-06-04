Show must go on!

Каждый год, завершая сезон, Филармония Якутии преподносит музыкальный сюрприз слушателям – отступает от классики и удивляет публику музыкой из кинофильмов, «Хитами Бродвея» или симфо-роком.

Вот и вчера, 3 июня, в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина филармония исполнила один из любимейших якутянами концертов — «Симфо-рок».

Последний роковый концерт состоялся в декабре 2017 года и судя по тому, как раскупались билеты, было ясно, что наши слушатели очень соскучились по этому ошеломляющему сочетанию классического тембра симфонического оркестра с эпатажной эстетикой рок-композиций!

Пандемия и отсутствие собственного концертного зала создали определенные трудности. Соблюдая все требования Роспотребнадзора мы вынуждены продавать не более 50% от количества мест в зале. Билеты были раскуплены за три дня и, еще до начала концерта, публика просила повтора – писали в социальных сетях, звонили и приходили в кассу. После такой настойчивости, мы не смогли отказать нашим дорогим слушателям.

Спасибо нашему партнеру, руководству Центра культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина, который предоставил нам сцену для повтора. И да, сегодня, 4 июня концерт состоится!

А если вспомнить вчерашний концерт, то это было грандиозно! С первых аккордов зал пронзила мощная и заряжающая энергетика. Видеоряд, дым, усиливали эффект. В исполнении Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучали рок-хиты легендарных групп: Nirvana, Scorpions, Metallica, Deep Purple, Queen, Europe, Led Zeppelin, Eagles, Muse, Bon Jovi, «Би — 2», «Мумий Тролль» и «Кино».

Хочется отметить музыкантов оркестра, исполнивших в композициях партии солирующих инструментов – Ульяну Голикову (скрипка), Светлану Степанову (саксофон), Артёма Дедюкина (фортепиано), Леонида Твердохлебова, Сергея Яровенко и Алексея Саввинова (ударная установка), Мичил Мекумянов (электро-гитара), Александра Ефимова (бас и соло-гитара). Также, музыканты филармонии — Александр Ефимов и Иван Сивцев сделали переложение для симфонического оркестра композиций Muse – «Hysteria», «Butterflies & Hurricanes» и группы «Кино» — «Песня без слов» и «Когда твоя девушка больна».

В этом ярком шоу приняли участие Андрей Чупиков и Евгений Мухин с известным хитом группы «Би-2» — «Мой рок-н-ролл».

Финальную песню концерта — «Группа крови» зал пел вместе с оркестром, а затем, после шквала аплодисментов и оваций, оркестр исполнил на бис Queen – «We Are The Champions» и еще раз «Группу крови»!

Можно с уверенностью сказать, что этот концерт – один из самых смелых и популярных проектов филармонии, в котором объединились эффектная световая партитура, качественный звук, оригинальный видеоряд и, конечно, выступления высокопрофессиональных музыкантов!

Мы обещаем, что, конечно же, его повторим, но уже в новом сезоне.

А 17 июня, мы приглашаем всех на закрытие X юбилейного сезона – концерт «ЛЕГЕНДА. Next generation. XXI век».

В день рождения нашей легенды — Галины Михайловны Кривошапко, мы приглашаем вас насладиться звучанием красивейшей музыки и вкусить неповторимую атмосферу филармонического концерта!

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Натальи Базалевой выступят молодые талантливые солисты: Антон Брагин (виолончель), Наталья Соломонова (арфа), Павел Ляхов (кларнет), Владимир Васильев (валторна).

В концерте прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Равеля, Паганини, Штрауса, а также в преддверии национального праздника Ысыах оркестр исполнит Фантазию на якутские темы Юрия Степанова и «Приветственную увертюру» Николая Берестова, партитуру которой автор посвятил Галине Кривошапко!

Концерт состоится в 18:30 в Сахатеатре, билеты уже в продаже!