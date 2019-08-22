22.08.2019
16:34
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Якутск

Шоу звезд мирового хип-хопа уже завтра!

Уже в эту пятницу состоится грандиозное событие, которого ждали абсолютно все!

23 августа 2019 года – день, который навсегда запомнится всем любителям хип-хопа!

Только для вас в ЦСП «Триумф» выступит легендарная американская рэп-группа ONYX и неповторимый Рем Дигга!

Организаторы обещают, что все будет круто!

Шикарный звук, неповторимая атмосфера ждет всех, кто придет на концерт!

Такого больше точно не будет!

Специальными гостями станут лучшие рэп-исполнители Якутии.

Не пропустите — 23 августа ЦСП «Триумф» с 19.00 ч.!

#ONYX #РЕМ ДИГГА

 📌Стоимость билетов 2000-2500 рублей     

💥БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БИЛЕТОВ НА ДОМ: 8 (914) 301-55-61

🎫 Билеты можно приобрести во всех кинотеатрах Якутска и на Афише.Якт.Ру

📲 Справки по телефону: 702-406

📌ОРГАНИЗАТОРЫ: Петр Говоров @petr_govorov и Компания АВЕ @ave_show

Успевайте приобрести билеты!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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