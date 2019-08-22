Якутск
Шоу звезд мирового хип-хопа уже завтра!
Уже в эту пятницу состоится грандиозное событие, которого ждали абсолютно все!
23 августа 2019 года – день, который навсегда запомнится всем любителям хип-хопа!
Только для вас в ЦСП «Триумф» выступит легендарная американская рэп-группа ONYX и неповторимый Рем Дигга!
Организаторы обещают, что все будет круто!
Шикарный звук, неповторимая атмосфера ждет всех, кто придет на концерт!
Такого больше точно не будет!
Специальными гостями станут лучшие рэп-исполнители Якутии.
Не пропустите — 23 августа ЦСП «Триумф» с 19.00 ч.!
#ONYX #РЕМ ДИГГА
📌Стоимость билетов 2000-2500 рублей
💥БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БИЛЕТОВ НА ДОМ: 8 (914) 301-55-61
🎫 Билеты можно приобрести во всех кинотеатрах Якутска и на Афише.Якт.Ру
📲 Справки по телефону: 702-406
📌ОРГАНИЗАТОРЫ: Петр Говоров @petr_govorov и Компания АВЕ @ave_show
Успевайте приобрести билеты!
Whatsapp +7 (999) 174-67-82