Шоу прыгунов – полеты под музыку

Якутские прыжки переформатируются

Любители якутского этноспорта и музыки в эту субботу смогут удовлетворить свои эстетические чувства в двойном размере. В спорткомплексе «Триумф» пройдут соревнования по якутским национальным прыжкам в совершенно новом формате.

Посвящен турнир будет неординарному человеку – амгинцу Андрею ГАВРИЛЬЕВУ, мастеру спорта ЯАССР по якутским прыжкам и мастеру спорта РСФСР по национальным видам спорта. С биографией его читатели смогут ознакомиться ниже.

О том, в чем будем заключаться новизна соревнований, рассказывает один из инициаторов, мастер спорта по якутским прыжкам Иннокентий ГРИГОРЬЕВ:

— Состязания в таком экспериментальном формате мы задумывали давно, но все как-то не получалось осуществить нашу идею. И вот в завершение 2022 года наконец-то мы анонсируем этот турнир, который мы назвали “Прыжки под музыку”.

Участники как обычно делятся на три группы – мужчины, женщины и ветераны. 19 ноября с 10 часов в “Триумфе” начнутся предварительные состязания, по итогам которых обладатели 8 лучших результатов (их может быть больше 8, если спортсмены прыгнут на одинаковое расстояние) выйдут в финал. И с 16 часов начнется заключительная часть.

Условия финальной части таковы – у каждого прыгуна должен быть свой музыкальный трек, продолжительностью не более 1,5 минут. Запускается музыка – спортсмен настраивается и совершает прыжок под свою любимую мелодию. Кроме того, параллельно будут подведены итоги другого конкурса – на воплощение опять-таки выбранного самим участником образа, это может быть герой олонхо, какого-либо литературного произведения или персонаж фильма. Скажем, прыгает Ньургун Боотур или Царевна-Лебедь, главное требование – чтобы костюм или образ не мешал совершить полноценный прыжок.

Еще одно нововведение: мужчины смогут сами, по своему желанию устанавливать метки-туос, скажем, в пяти или четырех метрах от планки отталкивания, расстояние между туос также определяет сам спортсмен. Ведущими состязания будут прыгуны-ветераны – телерадиожурналист Василий ПОСЕЛЬСКИЙ и общественно-политический деятель Александр КИМ-КИМЭН, имя третьего молодого комментатора-анонсера пока держится в тайне.

Второе спортивное увлечение Андрея Гаврильева – волейбол. Поэтому по окончании прыжков проведем второй конкурс для участников “Лучший нападающий удар”. На площадке будут разложены пять обручей-мишеней с определенным количеством очков, победит тот, кто наберет большее их число. Мяч будет удерживаться в специальном устройстве, которое можно зафиксировать на высоте до трех метров.

Предварительно известно число участников – 8 женщин и более 20 мужчин, ветеранов заявлено больше.

Турнир будет транслироваться по интернету. НВК “Саха” запишет весь ход турнира и потом покажет его на республиканском телевидении.

Вход для зрителей бесплатный.

Гаврильев Андрей Андреевич

Родился 28 января 1952 г. в с. Амга Амгинского района ЯАССР. Со школьных лет с увлечением занимался спортом. Как и любому мальчишке тех лет, ему нравилось быстро бегать и прыгать, парить на землей. Занятия якутскими национальными прыжками с юных лет заложили хороший фундамент для успехов по всем видам спорта. Андрей участвовал в соревнованиях по многим видам и побеждал на школьных спартакиадах в районе. Имея отличную прыгучесть, хорошо играл в волейбол. И успехи в спорте не заставили долго ждать. Уже в десятом классе стал чемпионом ДСО «Урожай» по волейболу среди взрослых.

В 1969 году, окончив Амгинскую среднюю школу, поступил в ЯГУ. С первых дней студенческой жизни продолжил заниматься волейболом у тренера Готовцева Тихона Егоровича, затем у Рагзина Евгения Петровича. Параллельно продолжил занятия по якутским национальным прыжкам, а тренером был знаменитый Санников Николай Александрович. Так он попал в одну группу с именитыми прыгунами Гороховым Иваном и Посельским Василием. Участвовал в университетских спартакиадах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Казахстана в гг. Ташкент, Новосибирск, Смоленск, Пермь по волейболу и по национальным прыжкам — в г.Кызыл Республики Тыва, и на стадионах разных районов республики.

В 1978 году окончил ИТФ ЯГУ и вернулся на малую родину с планами возродить любимый вид спорта – волейбол и , как специалист, построить спортивные залы и площадки.

Позже Андрей Андреевич работал в Амгинской ДЮСШ в качестве заместителя директора школы. Затем в течение 13 лет руководил Амгинской ДЮСШ. В 90-х годах ДЮСШ повысила спортивные достижения своих воспитанников по волейболу, вольной борьбе, лыжным гонкам, легкой атлетике, шашкам.

Спортивные достижения Гаврильева Андрея Андреевича

Мастер спорта ЯАССР по национальным прыжкам (1977).

Мастер спорта РСФСР по национальным видам спорта (1980).

Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).

Отличник образования Республики Саха (Якутия).

Почётный мастер СахаВА .

Почётный ветеран спорта Амгинского района.

Победитель социалистического соревнования IX пятилетки.

Двукратный чемпион ЯАССР по волейболу

Четырехкратный чемпион ДСО «Урожай»

Двукратный призёр Спартакиады «Игры Манчаары».

Двукратный призёр Спартакиады народов Якутии по национальным прыжкам.