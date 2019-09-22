Шоу продолжается не так

В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковского счета и сотового телефона.

Сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний безработный уроженец Кобяйского района.

Выяснилось, что потерпевшая отдыхала с компанией в одном из развлекательных заведений города, где познакомилась с подозреваемым. Позже она позвала всех к себе домой. Во время застолья, когда хозяйка квартиры отвлеклась на других гостей, подозреваемый, улучив момент, незаметно совершил кражу смартфона потерпевшей и покинул квартиру. Затем посредством услуги «мобильный банк» он похитил с её банковского счета 8 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.