Шоу дизайнера Анжелики Кириллиной «ЭХО. ГРАНИ. СВОБОДА»

17 декабря Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского станет пространством стиля, творчества и свободы.

Всех поклонников красоты и магии стиля БОХО приглашаем на арт-шоу «ЭХО. ГРАНИ. СВОБОДА».

Свое творчество презентует создатель бренда «SAKHABOHO», автор, открывший новое направление в якутской одежде, Анжелика КИРИЛЛИНА – КУЙААР.

Анжелика Кириллина – КУЙААР является автором волшебных образов фильма-сказки «Бэйбэрикээн», который в 2019 году попал в топ-десять самых кассовых картин России. Наряды от Анжелики Кириллиной представлены в завоевавшем популярность по всей России видеоклипе репера L’One «Якутяночка». В копилке профессиональных достижений Анжелики КУЙААР финал международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт» и «Этно Арт Фест» в Москве, победа в международном конкурсе модельеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге, другие престижные фестивали в городах России, Турции и Монголии.

«ЭХО. ГРАНИ. СВОБОДА» — это демонстрация творческого пути дизайнера. В этот вечер оживут образы, фильма-сказки «Бэйбэрикээн» и клипа L’One «Якутяночка». Впервые на одной сцене поклонницы «SAKHABOHO» проведут модный показ и продемонстрируют абсолютно все коллекции Анжелики Кириллиной – КУЙААР.

В Мраморном зале Дома дружбы народов развернется настоящая *БОХО-ярмарка с продажей изделий бренда «SAKHABOHO» и других компаний: бохо-одежда, аксессуары, сувениры, подарки, мастер-классы по изготовлению бохо-аксессуаров и интерьерных украшений, гадание от целителя-практика, астролога Санаары, фотозона от главного художника государственного цирка Якутии Петра Винокурова и еще много-много интересного.



10 декабря стартует розыгрыш* среди клиентов и подписчиков на официальной странице @sakhaboho* в Инстаграм. Награждение победителей пройдет в рамках Арт-шоу.

Среди приглашенных гостей арт-шоу: примадонна якутской эстрады заслуженная артистка РС(Я) Саха, известный хомусист Айсен Аммосов, участница легендарной этно-группы «Айархаан» Амгаяна, трайбл-группа «Имэн».



Арт-шоу «ЭХО.ГРАНИ.СВОБОДА» станет местом, где можно будет расслабиться под звуковую гонг-медитацию *Евдокии Смаки – Кэрэ Тыын Эйгэ. Погрузиться душой и телом в стиль БОХО гостям помогут чарующие звуки национальных инструментов: ансамбль «Кыл Саха» хомусист-виртуоз Юлиана Кривошапкина – Дьуруйээнэ.

Отметим, что талантливые сестры, Анжелика и Юлияна, являются друг для друга истинными ангелами-хранителями. Они словно два крыла, наполненных красотой, энергией творчества и магическим даром вдохновлять.



Ждем вас на арт-шоу «ЭХО. ГРАНИ. СВОБОДА». Будем вдохновляться вместе! БИЛЕТЫ: в кассах ДДН имени А.Е. Кулаковского: 32-82-96. Для справок: 708-828.