22.11.2020
14:12
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Общество
Шопинг на свежем воздухе
Ярмарка «Идэһэ» , проходящая в эти выходные на территории Минсельхоза, обилием покупателей торговцев, видимо, не очень радует. Погода отличная, тепло в этом ноябре стоит невиданная, — выбирать можно не спеша. Место проведения удобнейшее — в центре города. Совместить приятную прогулку и полезный продуктовый шопинг — только в радость.
Масочный режим соблюдают.
Видно, кто ценит свое. Позитивный прилавок.
Все по правилам шопинга. Можно найти и акции. Некоторые продавцы дают социальные скидки.
Хотите — берите тушами, хотите — аккуратно напиленное на части.
Где мясо — там и масло.
Рыбе тоже нашлось место. Немного соленой, немного копченой…
и на строганину.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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