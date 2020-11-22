Шопинг на свежем воздухе

Ярмарка «Идэһэ» , проходящая в эти выходные на территории Минсельхоза, обилием покупателей торговцев, видимо, не очень радует. Погода отличная, тепло в этом ноябре стоит невиданная, — выбирать можно не спеша. Место проведения удобнейшее — в центре города. Совместить приятную прогулку и полезный продуктовый шопинг — только в радость.

Масочный режим соблюдают.

Видно, кто ценит свое. Позитивный прилавок.

Все по правилам шопинга. Можно найти и акции. Некоторые продавцы дают социальные скидки.

Хотите — берите тушами, хотите — аккуратно напиленное на части.

Где мясо — там и масло.

Рыбе тоже нашлось место. Немного соленой, немного копченой…

и на строганину.