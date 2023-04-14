Шоколадные конфеты… с наркотиками отправляли по почте в Якутию

Прокуратурой Алданского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, который совершил незаконное приобретении, хранении наркотических средств для личного потребления в крупном размере.

В рамках рассмотрения уголовного дела установлено, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о возможной причастности гражданина в сбыте наркотических средств на территории Алданского района, пересылаемых из другого региона Российской Федерации.

Так, в один из дней обвиняемый получил почтовое отправление с отделения Почты России, в котором находились шоколадные конфеты, в двух из которых обнаружены полимерные свертки с наркотическими средствами в крупном размере.

По итогам рассмотрения уголовного дела судом с учетом позиции государственного обвинения, отсутствия смягчающих и отягчающих обстоятельств житель района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, с назначением ему наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.