Шоколад с кайфом

Сотрудниками исправительной колонии № 6 пресечена попытка передачи наркотика, спрятанного в шоколадных конфетах

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии № 6 при проведении досмотра продуктовой передачи было обнаружено и изъято 12 фрагментов вещества растительного происхождения коричневого цвета со специфическим запахом, спрятанных внутри шоколадных конфет.

Сладости, начиненные запрещенной субстанцией, попытался передать житель города Якутска своему знакомому, который отбывает наказание в исправительном учреждении строгого режима.

После извлечения из конфет кусочки вещества, вызвавшего подозрение у бдительных сотрудников, были направлены на исследование. Согласно выводам специалиста экспертно-криминалистического центра, все 12 фрагментов изъятого вещества являются наркотическим средством гашиш. Его общий вес составил 1,752 грамма.

В настоящее время в отношении якутянина по факту совершения правонарушения проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.