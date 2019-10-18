Шокирующий случай в Якутске

18 октября 2019 года в системе мгновенного обмена сообщениями для мобильных платформ распространена информация об избиении малолетнего ребенка и доставлении мальчика в медучреждение с телесными повреждениями.

Текстовые сообщения сопровождены фотоизображениями ребенка с явными следами насилия на лице, теле, руках и ногах.

По данному факту руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) назначена доследственная проверка, которая поручена Центральному межрайонному следственному отделу.

На данный момент известно, что четырехлетний ребенок находится в медицинском учреждении в городе Якутске, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

В ходе процессуальной проверки следователи установят обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений, выяснят условия его проживания и воспитания. В раках проверки также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень тяжести полученных ребенком травм.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).