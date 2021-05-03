Шокирующее нападение на главного редактора

2 мая утром, в подъезде своего дома на издателя газет «Жизнь Якутска» и «Криминальная Якутия» Юрия Городецкого было совершено нападение. Неизвестные плеснули жидкость в глаза, сообщает Sakhatime, информагентство, принадлежащее Городецкому.

Юрий Владимирович получил ожог глаза и доставлен скорой в офтальмологию города.

Сейчас редактор готовится к поддаче заявления в правоохранительные органы. Выражает огромную благодарность врачам, которые спасли глаз, сделав все возможное.

Юрий Городецкий считает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. На его сайте приведены фамилии тех, кого неизвестные, угрожая, требовали оставить в покое.

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, известный политик Иван ЛУЦКАН в своем фейсбуке подтвердил факт поступления в больницу Юрия Городецкого.

— Комментарий по ситуации с Городецким Ю.В.

В связи с общественным резонансом, вызванном опубликованием в социальных сетях информации о факте обращения в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу 2 мая 2021 года Городецкого Ю.В. с химическим ожогом глаз, сообщаю следующее: Утром 2 мая 2021 г. бригадой Скорой медицинской помощи в Центр неотложной офтальмологической помощи был доставлен пациент Городецкий Юрий Владимирович. Предварительный диагноз: Химический ожог глаз. В соответствии с ФЗ #323 от 21.11.2011 года сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, в связи с тем, что пациент обнародовал факт обращения в медицинскую организацию и диагноз, мы лишь подтверждаем достоверность исключительно только этих сведений. Также в соответствии с вышеуказанным Законом и ФЗ «О полиции» мы готовы предоставить более подробную информацию о причинах произошедшего, течении заболевания и дальнейшего прогноза при запросе от правоохранительных органов. Желаем Юрию Владимировичу скорейшего выздоровления.

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