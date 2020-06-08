08.06.2020
17:57
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Происшествия

Шокирующая находка в лесу в Якутии

В производстве Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения 11 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном на 36 километре автодороги «Умнас» Хангаласского района Республики Саха (Якутия), тела женщины, упакованного в полиэтиленовый пакет.

Личность женщины установлена как Сержанова Серафима Александровна, 13.12.1994 г.р., уроженка Амурской области. На теле женщины имеются татуировки: на правом плече в виде паука, на левой лопатке в виде бабочки. 

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Гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины, а также информацией о совершенном преступлении, просьба обратиться к следователю Центральногомежрайонного следственного отдела по телефонам: 8(41144) 41- 402, 8(964) 422-63-16 или в ОУР МУ МВД России «Якутское» по телефону 8(999) 949-11-17.

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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