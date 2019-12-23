Шок! В Якутске заставляли малолеток заниматься проституцией

В Якутске завершено расследование уголовного дела по факту вовлечения в занятие проституцией двух несовершеннолетних девочек.

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних) и п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятие проституцией с угрозой применения насилия, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних).

Следствием установлено, что в период времени с апреля по июнь 2019 года 20-летняя жительница г. Якутска, с целью извлечения прибыли от незаконной деятельности, с угрозой применения насилия, а также уговоров и обещаний материального обогащения, вовлекла в занятие проституцией двух 15-летних девушек.

Для этого злоумышленница размещала на сайте знакомств соответствующие объявления, организовывала встречи несовершеннолетних девушек с мужчинами за денежное вознаграждение. Полученными от незаконного бизнеса денежными средствами девушки и организатор распоряжались по собственному усмотрению.

Также установлено, что ранее обвиняемая сама являлась потерпевшей по делу о вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней, а потерпевшие несовершеннолетние состоят на профилактическом учете за уходы из дома. В связи с этим, следственными органами в порядке ст. 158 УПК РФ внесены представления в соответствующие учреждения, для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Под тяжестью собранных следствием доказательств, обвиняемая полностью признавала вину в инкриминируемых ей деяниях. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.