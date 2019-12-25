25.12.2019
11:42
1643

Происшествия

Шок! В Якутии ребенок сбежал из дома и получил тяжелые обморожения

В Якутске 25 декабря около 4 часов утра в ожоговое отделение республиканской больницы с обморожениями обеих стоп I-II степени доставлен ученик 6 класса.

В полицию поступило заявление на розыск несовершеннолетнего после нескольких дней его самовольного ухода. Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом.

Родители! Будьте предельно бдительны во время новогодних каникул! Не забывайте, что за нашими детьми нужен постоянный родительский контроль для их же безопасности, особенно в критические морозы!

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх