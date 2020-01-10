ШОК! В детском саду в Якутии истязали малолетнего ребенка

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего педагогического работника детского сада в городе Ленске по обвинению в истязании малолетней воспитанницы.

Следственным отделом по городу Ленску СУ СК завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летней женщины, бывшего воспитателя детского дошкольного учреждения, в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Следствием установлено, что летом 2019 года женщина под видом мер воспитательного характера систематически наносила ребенку побои, причиняла физические и психические страдания.

Все это продолжалось в июне-июле 2019 года до того момента, пока мать девочки не заметила покраснения и ссадины на теле дочери. Женщина обратилась в дошкольное учреждение, где непедагогическое поведение работника нашло подтверждение. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину частично, пояснив, что допускала недозволенные методы по отношению к ребенку из-за его непослушания.

Обвиняемая была уволена из педагогического учреждения.

В ходе предварительного расследования следователь выявил причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В этой связи в управление образования Ленского района направлено соответствующее представление об их устранении.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.