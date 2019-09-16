Шок: Так ремонтируют дороги в Якутске

В редакцию пришло письмо от неравнодушной горожанки Марии Ивановны. Она живет рядом с Окружным шоссе, и своими глазами из дня в день видела, как его ремонтировали, и что с ним происходит сейчас:

Весна 2019 Окружное шоссе

Окружное шоссе перед Авторынком было сдано в эксплуатацию прошлой осенью.

А весной 2019г. с первыми же майскими дождями обочины начало размывать и сносить вниз.

Весна 2019. Окружное шоссе

Весна 2019. Окружное шоссе

Весна 2019. Окружное шоссе

Весна 2019. Окружное шоссе

Эти, размытые дождями, обочины вдоль окружной автострады

Значит, налицо явные нарушения технологического процесса? Или это новые минимальные стандарты качества???

Летом подрядчики видимо решили исправить огрехи и засыпали все песком.

Лето 2019. Окружное шоссе

Буквально через пару дней после последней отсыпки от 8 июня, в ночь с 9 на 10 июня были дожди, и после них опять появились трещины.

Последнее видео от 11 сентября т.г

Осень 2019 Окружное шоссе

В конце письма Мария Ивановна пишет:

Это наш город, и если мы будем закрывать глаза — Якутск никогда не станет цивильным и образцовым!

Даже я, обычный обыватель, понимаю что без укрепительных ячеек на бордюрах, песок будет вымываться. Значит подрядчик решил сэкономить на приобретении этих ячеек, надеясь на авось?