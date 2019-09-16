Шок: Так ремонтируют дороги в Якутске
В редакцию пришло письмо от неравнодушной горожанки Марии Ивановны. Она живет рядом с Окружным шоссе, и своими глазами из дня в день видела, как его ремонтировали, и что с ним происходит сейчас:
Окружное шоссе перед Авторынком было сдано в эксплуатацию прошлой осенью.
А весной 2019г. с первыми же майскими дождями обочины начало размывать и сносить вниз.
Эти, размытые дождями, обочины вдоль окружной автострады
Значит, налицо явные нарушения технологического процесса? Или это новые минимальные стандарты качества???
Летом подрядчики видимо решили исправить огрехи и засыпали все песком.
Буквально через пару дней после последней отсыпки от 8 июня, в ночь с 9 на 10 июня были дожди, и после них опять появились трещины.
Последнее видео от 11 сентября т.г
В конце письма Мария Ивановна пишет:
Это наш город, и если мы будем закрывать глаза — Якутск никогда не станет цивильным и образцовым!
Даже я, обычный обыватель, понимаю что без укрепительных ячеек на бордюрах, песок будет вымываться. Значит подрядчик решил сэкономить на приобретении этих ячеек, надеясь на авось?
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