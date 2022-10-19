Шок! Мичил Николаев, мобилизованный депутат Ил Тумэна, встретился… с медведем

Сегодня созвонился с Мичилом Николаевым, мобилизованным депутатом Ил Тумэн от партии «Справедливая Россия», сообщает Федот Тумусов, депутат Госдумы, в своем тгк ТУМУСОВ.РФ.

Они третий день ждут самолет для вылета в зону боевых действий. Сегодня занимались на полигоне. После занятий Мичил решил один вернуться в часть и на попутной машине доехал до места, от которого оставалось дойти 2 км пешком до военной части.

Пешком направился в сторону части, но вдруг краем глаза увидел справа тёмное пятно. Повернул голову, а там на дорогу выскочил средних размеров медведь. Оба секунд пять смотрели друг на друга. Никакого оружия у Мичила с собой не было, и он решил бежать обратно в сторону дороги, где было много машин. Там он остановил попутку и благополучно добрался до части.