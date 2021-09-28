Шок-контент! Якутянам продают брокколи… с червями!

Сегодня, 28 сентября на Крестьянском рынке Якутска была куплена капуста брокколи. Стоит отметить, что это редкая для Якутии овощная культура и продавалась она только в одном месте – торговых рядах на Комсомольской площади, прилегающих к Крестьянскому рынку.

К сожалению, оказалось, что местные брокколи кишмя кишат червями. Якутянам стоит быть более внимательными, раз уж администрация Крестьянского рынка и контролирующие органы не проверяют качество продукции, выставляемое на популярном рынке Якутска.