28.09.2021
19:31
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Экономика
Шок-контент! Якутянам продают брокколи… с червями!
Сегодня, 28 сентября на Крестьянском рынке Якутска была куплена капуста брокколи. Стоит отметить, что это редкая для Якутии овощная культура и продавалась она только в одном месте – торговых рядах на Комсомольской площади, прилегающих к Крестьянскому рынку.
К сожалению, оказалось, что местные брокколи кишмя кишат червями. Якутянам стоит быть более внимательными, раз уж администрация Крестьянского рынка и контролирующие органы не проверяют качество продукции, выставляемое на популярном рынке Якутска.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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