Шок! Экзотический паразит появился в Якутии

В Хангаласском районе Якутии обнаружен факт лингватулеза. По информации телеканала «Якутия 24», ракообразный паразит покинул тело собаки во время кашля.

В министерстве сельского хозяйства региона, телеканалу «Якутия 24» сообщили, что чаще всего случаи такого заболевания регистрируются в Китае, Египте, Эквадоре, Судане, Ближнем Востоке, Ливане. В России были единичные случаи заражения человека в южных областях страны.

«До сегодняшнего дня профилактические меры против такого рода глистной инвазии не разработаны. Рекомендуется паренхиматозные органы (печень, почки, селезенка) и голову зараженных животных уничтожать сразу же после смерти. Важно не допускать контакт домашних и сельскохозяйственных животных с плотоядными», — пояснили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Хангаласском районе.

Отмечается, что лингватулез – это паразитарное заболевание, которое вызывается ракообразными подкласса пятиусток. Паразиты раздельнополы, сильно выражен половой диморфизм – самки 80-130 мм, самцы 8-20 мм. Различают личиночную стадию и взрослый организм, обе формы ведут паразитирующий образ жизни. Заражение в обоих случаях происходит перорально, яйца и личинки попадают в организм с пищей.

В районном роспотребнадзоре предупредили, что животноводческие помещения и прилегающую территорию следует в обязательном порядке содержать в чистоте: «Не рекомендуется допускать собак на площадки, на которых производился убой. Мясо и субпродукты употреблять в хорошо проваренном виде».

Первый случай заражения паразитом был зафиксирован в 2010 году, в Чурапчинском районе. «По результатам послеубойного осмотра туш КРС, ветеринарными специалистами были зафиксированы четыре случая этой болезни (Хадарский, Хаяхсытский и Оджулунский наслеги), со слов хозяев животные не проявляли никакого беспокойства, хорошо набирали вес и выглядели абсолютно здоровыми. В 2010 году заражение нимфой было в городе Покровск у собаки породы лайка двух лет. Проведено лечение препаратом «Новамек», состояние собаки удовлетворительное, рецидивов болезни, последующее обследование не выявило», — сообщили в пресс-службе минсельхоза.

Сообщается, что прогноз при данном заболевании чаще благоприятный, реже сомнительный – это объясняется склонностью к сохранению яиц паразита в кровеносной системе, которое может вызвать рецидив заболевания.