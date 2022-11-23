Шок-цены: сколько стоит зимой теплый гараж в Якутске

Изучение рынка гаражных боксов в Якутске показало, что существует разброс цен теплого гаража с центральным отоплением — стоимость варьируется от 300 тысяч до более 3 млн рублей, сообщает ИА YakutiaMedia.

Итак, в районе 202 микрорайна продают гараж общей площадью 30 кв метров за 3,1 млн рублей. На улице Кирова около 20 кв метров с автоматическими воротами выставили на продажу за 2,6 млн рублей, то есть стоимость 1 кв метра составляет 133 тысяч рублей. Гараж общей площадью 33,2 кв метра на улице Ойунского стоит чуть более 2 млн рублей, чуть поменьше размером — 24,2 кв метра продают за 1,7 млн рублей. В районе улицы Чиряева гараж 23,6 кв метра продают за 2 млн рублей. На улице Дзержинского 22/4 объект размером в 24 кв метра выставили за 1,7 млн рублей, а вот в Рабочем городке 27 кв метров продают за такую же цену.

Немного дешевле можно приобрести «дом» для своего железного коня в районе Аэропорта — на улице Кузьмина гараж площадью 18,2 кв метра продают 1,4 млн рублей. На Кларе Цеткина 25 кв метров можно купить за 1,2 млн рублей.

Еще дешевле можно найти гаражи в районе автомойки «Мойдодыр», там продавец выставил за 300 тысяч объект общей площадью 24 кв метра.

Риэлторы рекомендуют гаражи покупать весной, летом, а вот осенью стоимость увеличивается, так как наступают холода, как говорится: «Готовьте сани летом!».

Добавим, что средняя стоимость аренды гаража в Якутске составляет 20 тысяч рублей.

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