Шок: Алексея Ылахова убил его друг?

8 октября т.г. в полицию г.Якутска поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлен 34-летний местный житель с множественными травмами, в том числе термическими ожогами. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм через 11 дней, не приходя в сознание.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установлено, что потерпевший проживал отдельно от родственников в квартире у своего друга. Со слов хозяина квартиры, вечером 7 октября его приятель ушел в магазин и вернулся около 5 ч. утра в одних шортах, успев сказать, что на улице его ограбили и избили неизвестные, после чего потерял сознание.

Оперуполномоченными полиции был проведен большой объем оперативно-розыскных мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев возможного нападения. Отрабатывались различные версии, осуществлялся сбор вещественных доказательств. При этом, подозреваемый пытался ввести оперативников в заблуждение, для чего придумал правдоподобную версию событий и уничтожил практически все улики.

В результате проведенных сыщиками мероприятий 27-летний подозреваемый, у которого проживал потерпевший, признался в совершении преступления.

В настоящий момент собранные по данному факту материалы переданы в следственный отдел СУ СК РФ по республике.



Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).



Задержан житель города Якутска, причастный к избиению и последующей гибели своего приятеля

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), по факту смерти в медицинском учреждении молодого человека, доставленного ранее с телесными повреждениями.

Следствием установлено, что 8 октября 2020 года потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире, расположенной в поселке Марха. В ходе распития спиртного между подозреваемым и его гостем возник конфликт, в ходе которого потерпевший были причинены телесные повреждения с использованием металлической швабры и других подручных предметов. Кроме того, он был облит кипятком из брошенного в него чайника.

На следующий день в связи с ухудшением состояния мужчины хозяин вызвал сотрудников «скорой помощи», при этом сообщил, что травмы его приятель получил в другом месте, а к нему явился уже избитый.

После доставления мужчины в медучреждение через несколько дней он скончался. Сотрудниками Следственного комитета и полиции были проведены совместные следственно-оперативные мероприятия, которые помогли восстановить картину произошедшего и опровергнуть слова молодого человека, с которым потерпевший в тот день употреблял алкоголь.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ходе следствия будет проведен ряд экспертных исследований и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

https://ykt.sledcom.ru/news/item/1510774/