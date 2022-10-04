Шойгу: Свыше 200 тысяч человек пополнили ВС РФ

Свыше 200 тыс человек прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями. Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации, сообщил министр обороны РФ.