04.10.2022
19:32
115
Официально
Шойгу: Свыше 200 тысяч человек пополнили ВС РФ
Свыше 200 тыс человек прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями. Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации, сообщил министр обороны РФ.
Фото: тгк ykt24
Источник: Телеграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.10.2022
0
114
04.10.2022
0
349
04.10.2022
0
165
04.10.2022
0
112
04.10.2022
0
220
04.10.2022
0
224
04.10.2022
0
187
04.10.2022
0
205
04.10.2022
0
457
04.10.2022
0
277
04.10.2022
0
602
04.10.2022
0
159
04.10.2022
0
173
04.10.2022
0
186
04.10.2022
0
197
04.10.2022
0
300
04.10.2022
0
602
04.10.2022
0
136
04.10.2022
0
622
04.10.2022
0
431
04.10.2022
0
262
04.10.2022
0
187
04.10.2022
0
759
04.10.2022
0
297
04.10.2022
0
339
04.10.2022
1
943
04.10.2022
0
570
04.10.2022
0
252
04.10.2022
0
1117
04.10.2022
0
291
04.10.2022
0
250
04.10.2022
0
624
04.10.2022
0
152
04.10.2022
0
206
04.10.2022
0
891
04.10.2022
1
938
04.10.2022
1
630
04.10.2022
0
405
04.10.2022
0
173
04.10.2022
0
1039
04.10.2022
0
1971
04.10.2022
0
353
04.10.2022
0
350
04.10.2022
0
204
04.10.2022
0
1582
04.10.2022
0
1048
04.10.2022
0
604
04.10.2022
0
184
04.10.2022
0
4038
04.10.2022
0
317
04.10.2022
0
4972
04.10.2022
0
2041
03.10.2022
0
3903
03.10.2022
1
2234
03.10.2022
0
611
03.10.2022
0
657
03.10.2022
0
411
03.10.2022
0
413
03.10.2022
0
9765
ТОП НОВОСТИ
29.09.2022
1
17446
03.10.2022
1
16389
30.09.2022
0
15167
01.10.2022
1
14946
01.10.2022
1
10033
03.10.2022
0
9708
01.10.2022
0
8980
03.10.2022
0
7597
29.09.2022
0
7448
Добавить комментарий