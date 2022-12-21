Шойгу: Продолжить СВО до полного ее завершения

Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет, заявил Шойгу. А численность Вооружённых сил России необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе, контрактников — 670 тысяч.

Шойгу поручил к концу года довести число контрактников до 521 тыс с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований

Шойгу: военные медики в зоне спецоперации оказывают первую помощь раненым за 10 минут, доставляют в медицинские подразделения за час

Шойгу заявил, что в ходе спецоперации российские военные добились самой низкой летальности за историю военной медицины