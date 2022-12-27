Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн



Сергей Шойгу: численность ВС России нужно довести до 1,5 млн военных.

По его словам, это необходимо для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. В августе Путин распорядился с 1 января увеличить число военнослужащих в вооруженных силах до 1,15 млн

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»



Число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства, пишет РБК.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек. <…> Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — предложил министр.

В августе президент Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Правительству поручили предусмотреть выделение Минобороны бюджетных средств на увеличение численности. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.