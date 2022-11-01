Шойгу: Мобилизованных направили в район боевых действий

87 тысяч человек из 300 тыс, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных — Шойгу

Все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, подчеркнул министр обороны на селекторном совещании. Также он добавил, что в Минобороны РФ приняли экстренные меры по улучшению организации их работы.

Срочников направлять в зону СВО не будут, завершивших службу призывников отправят домой — Шойгу

Около 200 иностранных наемников уничтожено за две последние недели в зоне проведения спецоперации — Шойгу