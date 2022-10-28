28.10.2022
23:19
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Официально

Шойгу доложил Путину, что частичная мобилизация закончена

Шойгу на встрече с Путиным: на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, сейчас они решены, сообщает тгк РИА Новости

Шойгу доложил Путину, что после обучения уже направлены в действующие войска 82 тыс призванных в рамках частичной мобилизации

Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены

Путин: нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась

Шойгу: на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс мобилизованных

Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, сообщил Шойгу.

Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил во время частичной мобилизации: спасибо за верность долгу и патриотизм

Фото: тгк Лента
Источник: РИА Новости

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