29.03.2023
12:05
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Происшествия
Сход лавины: Автодорога «Яна» закрыта!
Закрыта автодорога «Яна» из-за схода лавины
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 29 марта временно запрещено движение для всех видов транспорта по автодороге «Яна» на участке 510-й км а/д «Колыма» — Тополиное в Томпонском районе.
ООО «Дортранс» приступило к расчистке снежных завалов на 20 км автодороги для обеспечения проезда.
Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14
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