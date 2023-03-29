Сход лавины: Автодорога «Яна» закрыта!

Закрыта автодорога «Яна» из-за схода лавины

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 29 марта временно запрещено движение для всех видов транспорта по автодороге «Яна» на участке 510-й км а/д «Колыма» — Тополиное в Томпонском районе.

ООО «Дортранс» приступило к расчистке снежных завалов на 20 км автодороги для обеспечения проезда.

Фото: пресс-службы Источник: управтодор14

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