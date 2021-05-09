Шлюзы-регуляторы Якутска готовы к паводку — мэрия

8 мая первый заместитель главы города Роман Сорокин в рамках подготовки к паводку, провел выездное совещание по проверке шлюза-регулятора гидротехнического узла на реке Шестаковка в Пригородном, а также водопропускных сооружений — ВПС №4 в районе ГРЭС и ВПС №6 в Мархе.

В совещании приняли участие руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» Виталий Бобинов, заместитель руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Татьяна Павлюковская, представители АО «Якутдорстрой».

Выездное совещание началось с осмотра шлюза-регулятора гидротехнического узла на реке Шестаковка с целью проверки готовности к работе в безаварийном режиме по сбросу талых вод. Отмечено, что работа регулятора находится под постоянным контролем.

Первый заместитель главы города Роман Сорокин констатировал, что шлюз-регулятор работает в штатном режиме. Тем не менее АО «Якутдорстрой» с 8 мая устанавливает круглосуточное наблюдение за уровнем воды.

«Основной поток воды направлен в сторону Горканала, второй – на наполнение озер в сторону Сайсар, самой реки Шестаковка. Техническое состояние водопропускных сооружений №4 и №6 также не вызывает опасений. Есть вопросы текущего характера, которые будут решены в рабочем порядке», — подчеркнул Роман Сорокин.

Отметим, необходимые технологические работы на данных сооружениях проведены в 2020 году, в этом году будет осуществлен плановый ремонт. Техническое состояние и готовность берегоукрепительных дамб к безопасному пропуску весеннего половодья находятся под контролем комиссии.

Также в этот день Роман Сорокин провел контрольный объезд в микрорайоне «Северный», на полигоне складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии. Кроме этого осмотрел состояние улицы Строда в Автодорожном округе, на которой подрядная организация АО «Водоканал» восстанавливает дорожное полотно.