10.07.2022
01:18
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Спорт

Шквал эмоций на VIII Спортивных играх народов Якутии

В Борогонцах завершились VIII Спортивные игры народов Якутии. Вручены награды, подведены итоги. потушен огонь игр. Смотрим фото и вспоминаем самые эффектные моменты Игр.

Фотофакт: Горячие якутские зрители на Играх в Борогонцах
Фото: ЯСИА, Владислава КОРОТОВА, Надежды КОРОТОВОЙ, Василия КОНОНОВА, Ил Тумэн и Улус.медиа.

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