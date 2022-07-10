10.07.2022
01:18
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Спорт
Шквал эмоций на VIII Спортивных играх народов Якутии
В Борогонцах завершились VIII Спортивные игры народов Якутии. Вручены награды, подведены итоги. потушен огонь игр. Смотрим фото и вспоминаем самые эффектные моменты Игр.
Фото: ЯСИА, Владислава КОРОТОВА, Надежды КОРОТОВОЙ, Василия КОНОНОВА, Ил Тумэн и Улус.медиа.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
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