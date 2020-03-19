Школы Якутска перейдут на дистанционное обучение после каникул

В общеобразовательных школах города Якутска перейдут на дистанционную форму обучения по окончании каникул, которые продлятся до 27 марта. Об этом сообщил на заседании городского штаба по коронавирусу начальник Управления образования Алексей Семенов. До этого времени в школах должны проверить работоспособность программного обеспечения, сертифицированного министерством просвещения. Параллельно будут проводиться методические занятия для педагогов для эффективной организации работы при дистанционном образовательном процессе.

Работа дошкольных образовательных учреждений пока не приостанавливается, несмотря на то, что посещаемость детских садов на сегодня составляет около трети от списочного количества детей. В муниципальные детсады переданы 177 рециркуляторов воздуха, сегодня ими обеспечены все группы, также во всех детских садах имеются кварцевые лампы для обеззараживания помещений. Ведется входной контроль температуры тела воспитанников детсадов и работников при помощи пирометров. Сотрудниками управления ведется регулярный мониторинг осуществляемых мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях.

Имеется запас дезинфицирующих средств на два месяца и первичный запас медицинских масок. Проводится санитарная обработка помещений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для детских учреждений.

Заслушав информацию, Сардана Авксентьева поручила руководителю управления рассмотреть вопрос о переводе на дистанционную форму работы педагогических работников старшего возраста. Решение должно приниматься непосредственным руководителем учреждения, исходя из производственной необходимости, состояния здоровья и возраста работника, отметила Авксентьева.