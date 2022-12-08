Школы Якутска переходят на удаленку!

На основании решения противоэпидемической комиссии г. Якутска с завтрашнего дня все школы города с 1-8, 10 классы переходят на дистанционную форму обучения! Всех предупредить детей и родителей!

Мария Петрова, начальник Управления образования г. Якутска:

Только что прошло заседание комиссии с РПН, на котором принято решение объявить карантин в Якутске с 9 декабря на неделю для школ и учреждений допобразования.

📍Очно могут учиться только 9 и 11 классы, если заболеваемость не превышает 20% в классах.

До 17 декабря включительно, все детские мероприятия отменены!

Всем здоровья! ✊