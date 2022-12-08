08.12.2022
17:11
2738

Образование

Школы Якутска переходят на удаленку!

На основании решения противоэпидемической комиссии г. Якутска с завтрашнего дня все школы города с 1-8, 10 классы переходят на дистанционную форму обучения! Всех предупредить детей и родителей!

Мария Петрова, начальник Управления образования г. Якутска:
Только что прошло заседание комиссии с РПН, на котором принято решение объявить карантин в Якутске с 9 декабря на неделю для школ и учреждений допобразования.
📍Очно могут учиться только 9 и 11 классы, если заболеваемость не превышает 20% в классах.

До 17 декабря включительно, все детские мероприятия отменены!
Всем здоровья! ✊

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх