08.12.2022
17:11
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Образование
Школы Якутска переходят на удаленку!
На основании решения противоэпидемической комиссии г. Якутска с завтрашнего дня все школы города с 1-8, 10 классы переходят на дистанционную форму обучения! Всех предупредить детей и родителей!
Мария Петрова, начальник Управления образования г. Якутска:
Только что прошло заседание комиссии с РПН, на котором принято решение объявить карантин в Якутске с 9 декабря на неделю для школ и учреждений допобразования.
📍Очно могут учиться только 9 и 11 классы, если заболеваемость не превышает 20% в классах.
До 17 декабря включительно, все детские мероприятия отменены!
Всем здоровья! ✊
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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