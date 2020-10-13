13.10.2020
17:01
134

Коронавирус

Школы не перейдут полностью на дистанционное обучение

«По университету принято решение перейти на дистанционный режим до 1 декабря. Там сейчас очно учились только первокурсники. Из 3 300 студентов-первокурсников у 130 был выявлен коронавирус. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения, и было принято перевести весь университет на дистанционную форму обучения», — сообщил Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что по школам подобного решения принято не будет.

«Из почти 150 тысяч школьников на сегодняшний момент больных – 331. Те меры безопасности, которые мы применяем в школах и детских садах дали хороший и позитивный результат», — сказал он.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх