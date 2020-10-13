13.10.2020
17:01
134
Коронавирус
Школы не перейдут полностью на дистанционное обучение
«По университету принято решение перейти на дистанционный режим до 1 декабря. Там сейчас очно учились только первокурсники. Из 3 300 студентов-первокурсников у 130 был выявлен коронавирус. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения, и было принято перевести весь университет на дистанционную форму обучения», — сообщил Айсен Николаев.
Глава Якутии отметил, что по школам подобного решения принято не будет.
«Из почти 150 тысяч школьников на сегодняшний момент больных – 331. Те меры безопасности, которые мы применяем в школах и детских садах дали хороший и позитивный результат», — сказал он.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.10.2020
130
13.10.2020
216
13.10.2020
338
13.10.2020
611
13.10.2020
160
13.10.2020
434
13.10.2020
215
13.10.2020
178
13.10.2020
206
13.10.2020
177
13.10.2020
1061
13.10.2020
206
13.10.2020
552
13.10.2020
1357
13.10.2020
339
13.10.2020
6490
13.10.2020
232
13.10.2020
754
13.10.2020
399
13.10.2020
514
13.10.2020
464
13.10.2020
339
13.10.2020
737
13.10.2020
654
13.10.2020
404
13.10.2020
585
13.10.2020
479
13.10.2020
504
13.10.2020
796
13.10.2020
531
12.10.2020
2045
12.10.2020
1036
12.10.2020
522
12.10.2020
1076
12.10.2020
590
12.10.2020
862
12.10.2020
1019
12.10.2020
1612
12.10.2020
3046
12.10.2020
528
12.10.2020
626
12.10.2020
533
12.10.2020
483
12.10.2020
663
12.10.2020
581
12.10.2020
1143
12.10.2020
2549
12.10.2020
995
12.10.2020
1181
12.10.2020
680
12.10.2020
799
12.10.2020
1017
12.10.2020
837
12.10.2020
1489
12.10.2020
900
12.10.2020
1017
12.10.2020
622
ТОП НОВОСТИ
11.10.2020
9550
13.10.2020
6393
08.10.2020
4941
10.10.2020
4604
07.10.2020
4479
08.10.2020
3733
08.10.2020
3487
12.10.2020
3315
07.10.2020
3312
10.10.2020
3257