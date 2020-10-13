Школы не перейдут полностью на дистанционное обучение

«По университету принято решение перейти на дистанционный режим до 1 декабря. Там сейчас очно учились только первокурсники. Из 3 300 студентов-первокурсников у 130 был выявлен коронавирус. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения, и было принято перевести весь университет на дистанционную форму обучения», — сообщил Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что по школам подобного решения принято не будет.