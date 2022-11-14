Школу приемных родителей поздравили с 15-летием

Народный депутат РС(Я), председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства, региональный координатор партийного проекта «Крепкая Семья» Алена АТЛАСОВА отметила, что «Школа приемных родителей – это уникальное место, где приемные родители с помощью специалистов постигают тонкости и особенности в общении с детьми, учатся успешно преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают много нового и полезного о воспитании детей, а также, что особенно важно – знакомятся друг с другом, понимают, что со своими проблемами они не одни».

Народная программа «Единой России» КРЕПКАЯ СЕМЬЯ включает программу адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Содействие в улучшении условий воспитания детей в учреждениях для детей-сирот, выполнении такими учреждениями требований по организации семейных воспитательных групп.

Содействие в социальной адаптации детей-сирот после выпуска из интернатных учреждений, получении ими образования, решении проблем обеспечения жильем.

Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.

В настоящее время одним из основных направлений государственной социальной политики является сокращение численности детских домов и увеличение числа семейных форм воспитания для детей, оставшихся без попечения родителей.

За это время в республике созданы и работают 24 школы приемных родителей, из них 2 в Якутске. За 15 лет обучение в них прошли 1,5 тысячи родителей.

Всего по республике созданы 24 школы приемных родителей, из них в г.Якутске это Республиканский Центр содействия семейному воспитанию и Центр помощи комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня».