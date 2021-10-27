Школьные выплаты: успейте подать заявление до 31 октября

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что для подачи заявления на разовую выплату на детей-школьников в размере 10 тысяч рублей осталось буквально несколько дней.

Подать заявление можно не позднее 31 октября дистанционно на едином портале госуслуг или во всех клиентских службах Пенсионного фонда. При этом обращаем внимание, что в клиентских службах заявление можно подать до пятницы, 29 октября включительно.

На выплату имеют право:

— один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.) – дети, рожденные с 03.07.2003 по 01.09.2015.

— инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей).

За выплатой обращаются законные представители детей (родители, опекуны попечители), при этом опекуны, попечители должны подавать заявления через в клиентские службы ПФР.

Если в семье несколько детей от 6 до 18 лет или несколько детей до 23 лет, имеющих проблемы со здоровьем, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, в этом случае заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребенок.

Выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Большинство родителей Якутии получило выплату в начале августа на основании автоматически сформированного заявления на портале госуслуг.

По данным Отделения ПФР по РС(Я) на 25 октября 2021 года школьную выплату получили 115965 родителей на 176214 детей.