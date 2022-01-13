Школьные музеи Якутии могут стать партнерами московского Музея Победы

Музеи образовательных организаций Республики Саха (Якутия) приглашают присоединиться к масштабной долгосрочной программе «Школьный Музей Победы». Заявки принимаются до 15 февраля 2022 года. На данный момент пять школьных музеев Якутии являются партнерами московского Музея Победы на Поклонной горе.

«Современный школьный музей должен быть центром притяжения в образовательной организации. Но центром не формальным, не дополнительной обязанностью, а живым и интересным для ребят, в создании которого они принимают самое активное участие. И, конечно, детям важно показать результат своего труда сверстникам. И не только в своей школе, но и в других регионах. Именно такую возможность предоставляет наша программа», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участие во всероссийском проекте позволяет школьным музеям со всей России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы.

Подать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru может любая образовательная организация, которая имеет в своём составе школьный музей. После того, как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение поступивших заявок состоится на заседании экспертной комиссии 21-22 февраля.

На сегодняшний день 1142 музея образовательных учреждений России уже состоят в программе и являются партнерами главного военно-исторического музея страны.



