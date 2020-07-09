Школьные линейки 1 сентября сменят формат из-за COVID-19

В российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек, они пройдут в измененном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея КРАВЦОВА.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — сказал министр.

Однако он не уточнил, о каком именно формате идет речь.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,6 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.