Школьников Якутии перевели на дистанционное обучение из-за климатических условий

Наружная температура местами будет достигать до минус 65 градусов

Приказом министра образования и науки Якутии Ирины Любимовой с 16 по 18 января школьников с 1 по 11 классы рекомендовано перевести на дистанционный формат обучения из-за аномального холода, сообщает ЯСИА.

В Якутии в течение следующей недели ожидаются экстремально низкие температуры. Предполагается, что в эти дни установится наружная температура от -53.. -58 до -60..- 65 градусов. Рекомендации направлены главам муниципальных образований.

Приказ касается и подведомственных учреждений министерства образования и науки, куда входят республиканские лицеи-интернаты, арктическая школа, специальная коррекционная школа, в том числе 42 учреждения профессионального образования.

«Для всех государственных подведомственных учреждений мы решили организовать образовательный процесс дистанционно с 16 по 18 января. Мы рекомендовали главам муниципальных образований руководствоваться первым пунктом приказа», — сообщила ЯСИА первый заместитель министра образования и науки Алевтина Аргунова.

В образовательных и подведомственных учреждениях должны быть организованы дежурства. По прогнозам УГМС, с четверга предполагается постепенное потепление.