Школьников приглашают на профориентационные курсы по ЕГЭ и ОГЭ

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова совместно со студенческим профсоюзом и «Молодой Гвардией Единой России» приглашает школьников старших классов (9-11 классы) на профориентационные курсы по ЕГЭ и ОГЭ «БУДУЩИЙ СТУДЕНТ!»

Курсы будут проходить прямо в ВАШЕМ улусе:

Амгинский (АМГА) — +7 (914) 223-09-86 (Елизавета Сергеевна)

Горный (БЕРДИГЕСТЯХ) — +7 (924) 562-20-66 (Анна Михайловна);

Мегино-Кангаласский (МАЙЯ) — +7 (914) 291-01-07 (Олег Анатольевич);

Сунтарский (СУНТАР) — +7 (962) 735-55-82 (Кюнняй Александровна);

Чурапчинский (ЧУРАПЧА) — +7 (968) 153-06-57 (Александра Максимова);

Хангаласский (ПОКРОВСК) — +7 (996) 914-80-05 (Гаврил Алексеевич).

1 сезон: 1 июля — 15 июля

2 сезон: 18 июля — 3 августа

За успешное прохождение курсов участник получает дополнительные 5 баллов для поступления в СВФУ имени М.К. Аммосова!

Для школьников из семей льготных категорий предоставляется 40% скидка на обучение!

Мы ждем тебя, наш «Будущий студент»!

https://forms.gle/tkB9rAMkFGJn6T8t9