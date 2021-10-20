Школьников из Якутии пригласили на крупнейший химический турнир России

6 октября 2021 года прошёл региональный этап Межрегионального химического турнира в Республике Саха (Якутии). Участие в нём приняли более 40 школьников из Якутска.

Абсолютным победителем стала команда «Орден Химиков», представлявшая СУНЦ СВФУ, г.Якутск. Второе место заняла команда «Молибден» из СУНЦ СВФУ, г.Якутск. Диплом третьей степени получила команда «Vita» Международная арктическая школа, г.Якутск.

Команда «Орден химиков» будет представлять Якутию на заключительном этапе VIII Межрегионального химического турнира, который состоится в феврале 2022 года. В свою очередь, его победитель будет представлять Россию на IChTo-2022 – Международном химическом турнире.

Химический турнир – это командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» – доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года – «Химия и мифы». Участники предлагают, как можно сделать неразрезаемую нить, превратить жидкость в камень, получить электроэнергию из биологических жидкостей человека или предложить альтернативный вариант развития жизни на Земле.

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Всего за восьмилетнюю историю мероприятия в нем приняло участие свыше 6 тысяч школьников из 78 регионов России, а также учащиеся из ближнего и дальнего зарубежья.

Химический турнир проводился в Якутии в 8 раз. В этом году региональные этапы турнира пройдут более чем в 40 регионах, и этап в Якутии стал первым из них.