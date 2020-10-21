21.10.2020
15:30
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Образование

Школьники Якутска уйдут на каникулы досрочно

Осенние каникулы начнутся на неделю раньше для учащихся столичных школ республики, сообщает телеканал «Якутия 24».

Соответствующий приказ опубликовало управление образования Якутска.

Так, для школьников столицы каникулы продлятся с 26 октября по 7 ноября.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/shkolniki-yakutska-ujdut-na-kanikulyi-dosrochno
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