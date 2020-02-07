Школьники Якутска сделали подарки кошкам и другим животным

Призыв Молодежной администрации города Якутска поддержать инициированный ими благотворительный проект «Дом для друга» на сегодняшний день поддержали 27 школ города Якутска. На уроках технологии школьники смастерили 58 будок для собак и 133 лежаков для кошек.

Начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования города Якутска Мирослав Афанасьев сообщил, что учащиеся городских школ с большой заинтересованностью помогают Пункту передержки безнадзорных животных и получают при этом полезные навыки.

«Готовые будки, в основном, забирают сами работники пункта и Жилкомсервиса. Школы также по мере возможности доставляют готовые будки в пункт передержки», — сказал Мирослав Афанасьев.

По информации управления образования, самое большое количество будок для собак и лежаков для кошек изготовлено в средней общеобразовательной школе № 9 им. М.И. Кершенгольца. Ученики этой школы сделали 8 будок и 45 лежаков. Кроме того, 3 будки и 20 лежаков смастерили воспитанники СОШ № 16. Школьники городской классической гимназии сделали 2 будки и 10 лежаков. Начальная школа № 36 «Надежда» тоже активно участвовала в акции, дети изготовили 1 будку и 13 лежаков.

Со старта проекта «Дом для друга» в Пункт передержки безнадзорных животных города Якутска неравнодушными гражданами передано 68 утепленных будок, построенных на личные средства горожан, предпринимателей, работников бюджетной сферы, студентов и пенсионеров. Глава Якутска Сардана Авксентьева передала две будки для содержания бездомных собак.

Согласно вступившему в силу 1 января 2020 года федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», безнадзорные животные, проявляющие агрессию, должны пожизненно содержаться в приютах. Остальных собак следует стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. В связи с этим, городской пункт передержки безнадзорных животных, который временно исполняет функции такого приюта в Якутске, необходимо обеспечить достаточным количеством теплых будок.