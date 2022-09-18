Школьники Якутска познакомились с вторичным производством и раздельным сбором отходов

Ученики школы №14 посетили экскурсию по раздельному сбору твердых коммунальных отходов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) организовало выезд учащихся 2 класса Общеобразовательной школы города Якутск №14 на объект, который осуществляет переработку и транспортировку вторсырья (картон, пластик).

16 сентября совместно с ООО «Якутской экологической компанией» проведена экскурсия для учащихся 2 класса на объекте, расположенном по адресу: г.Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе 9 километр, д. 7.

Школьники познакомились с процедурой погрузки, выгрузки и прессовки вторсырья (картон, пластик), продемонстрировали циклы работы производства с переработкой пластика, а также с изделиями, производимыми после переработки.

Технологическая линия позволяет производить изделия из композитного материала на основе вторичных полимеров и наполнителя и состоит из четырех агрегатов: дробилка полимеров, смеситель, плавильно-нагревательный аппарат и пресс. В зависимости от пресс-формы оборудование позволяет производить различные изделия – тротуарную плитку, бордюрные камни, скамейки, доски, канализационные люки, черепицу и другие виды продукции.

Сегодня линия настроена на производство тротуарной плитки трех видов, бордюрного тротуарного камня и скамеек.

В качестве сырья может использоваться пластик широкого спектра маркировки, что позволяет утилизировать таким образом большой объем пластиковой упаковки и в условиях налаженного сбыта перерабатывать до 200 тонн пластика ежегодно. В перспективах развития – это расширение ассортимента производимых изделий.

Данная экскурсия по объекту произвела большой интерес к раздельному сбору твердых коммунальных отходов не только у детей, но и у их родителей.